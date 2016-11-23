Гравець "Шахтаря" Дентіньо перед матчем з "Коньяспором": Потрібно вийти на поле з одним бажанням – перемогти

Бразильський півзахисник донецького "Шахтаря "Дентіньо" напередодні гри з турецьким "Коньяспором" в рамках 5-го туру групового етапу Ліги Європи УЄФА прийняв участь у традиційній прес-конференції, повідомляє офіційний сайт ФК "Шахтар".

"Майбутній поєдинок буде складним для нас. У «Коньяспор» сильна кваліфікована команда. Тому завтра нам потрібно вийти повністю підготовленими і з одним бажанням – перемогти", - почав Дентіньо.

Говорячи про те, як команда провела першу половину сезону з новим тренером - Паулу Фонсекой, гравець зазначив: "Головний тренер привніс дуже багато. Результати команди говорять самі за себе: ми займаємо перше місце в чемпіонаті України, лідируємо в групі Ліги Європи. Як всі чудово помітили, у нас змінився стиль гри, особливо у наших вінгерів. Зараз все зовсім інакше. На даний момент головне для нас – перемагати в кожному матчі і скрізь займати перші місця. Якщо ж говорити про мене, то тепер я маю більше можливості виходити на поле, за що особливо хотів би подякувати Паулу".

На питання, щодо мотивації в двох матчах групового етапу Ліги Європи («гірники» добилися чотирьох перемог і достроково вирішили всі турнірні завдання), бразилець зауважив: "Вона є завжди. Це одна з особливостей нашої команди. Незважаючи на те, який це матч, в якому турнірі ми беремо участь, «Шахтар» завжди виходить повністю мотивованим з бажанням перемогти".

А на питання, легше чи важче грати, коли знаєш, що твоя команда вже кваліфікувалася далі, відповів так: "Зрозуміло, що легше. Але все одно потрібно перемагати, бути сфокусованим на своїй грі. Ми повинні бажати перемоги і будемо прагнути її завтра добути".

Як повідомляв УНІАН, 24 листопада у Львові відбудеться матч 5-го туру групового етапу Ліги Європи "Шахтар" - "Коньяспор". Гра на "Львів-Арені" розпочнеться о 20.00.