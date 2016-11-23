"Динамо" обіграло "Наполі" і достроково посіло 1-е місце в групі Юнацької ліги УЄФА

У Неаполі завершився матч 5-го туру групового етапу Юнацької ліги УЄФА, в якому київське "Динамо" обіграло італійський "Наполі" і достроково зайняло 1-е місце в групі і вийшло в плей-офф змагань, повідомляє офіційний сайт УЄФА.

Матч завершився з рахунком 2:0 на користь гостьової команди.

Кияни забили перший гол на 20-й хвилині,коли Богдан Ледньов пройшов по правому флангу і перевів м'яч наліво. Денис Янаков отримав м'яч і без перешкод пробив під поперечину, практично в ближню дев'ятку. А у другому таймі, на 58-й хвилині, гості подвоїли свою перевагу. Ледньов ідеально пробив зі штрафного в обвід стінки, у ближній кут.

Читайте такожКиївське "Динамо" виграло у "Бенфіки" і вийшло у плей-офф Юнацької ліги УЄФА

Таким чином, "Динамо" здобуло четверту перемогу в п'яти матчах, набрав 13 очок і достроково, за тур до кінця змагань, зайняло 1-е місце в груповому турнірі, забезпечивши собі вихід в плей-офф 1/8 фіналу.

У матчі останнього туру групового етапу - 6 грудня, у Києві - "Динамо" прийме на своєму полі аутсайдера групи турецький "Бешикташ".