Іспанські прокурори зажадали тюремні терміни для Неймара і колишнього президента "Барселони"

Іспанська прокуратура вимагатиме дворічний термін ув'язнення для футболіста Неймара за звинуваченням у шахрайстві під час підписання контракту гравця з "Барселоною", повідомляє Football Espana.

Також висунуті звинувачення проти батька бразильського футболіста, колишнього президента "Барси "Сандро Росселя, самого клубу і колишнього клубу Неймара бразильського "Сантоса".

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Зокрема, у прокуратурі також закликали засудити до п'яти років позбавлення волі Росселя і зобов'язати каталонський клуб виплатити штраф в € 8.4 млн.

Суд вважає, що обвинувачені обманювали бразильську інвестиційну компанію DIS, яка володіла 40% прав на гравця в момент підписання контракту. DIS стверджує, що вона не отримала свою частину прибутку від перехіду Неймара з "Сантоса" в "Барселону" влітку 2013 року.