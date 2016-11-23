"Шахтар" відправився на гру з "Коньяспором" у складі 27 футболістів

Сьогодні, 23 листопада, донецький "Шахтар" вилетів до Львова, де завтра проведе домашній матч Ліги Європи проти турецького "Коньяспор", повідомляє офіційний сайт "гірників".

На цю гру головний тренер команди Паулу Фонсека взяв 27 футболістів.

Воротарі: Микита Шевченко, Андрій П'ятов, Антон Каніболоцький;

Захисники: Іван Ордець, Сергій Кривцов, Олександр Кучер, Богдан Бутко, Ярослав Ракицький, Василь Кобін, Ісмаїлі, Марсіо Азеведо, В'ячеслав Шевчук, Микола Матвієнко, Даріо Срна;

Півзахисники: Віктор Коваленко, Тарас Степаненко, Бернард, Дентіньо, Максим Малишев, В'ячеслав Танковський, Фред, Тайсон, Марлос;

Нападники: Андрій Борячук, Едуардо, Факундо Феррейра, Євген Селезньов.

Нагадаємо, раніше "Шахтар" вже гарантував собі перше місце в групі Ліги Європи, а тому гра з "Коньяспором" не буде носити для донецької команди турнірний інтерес. На початку листопада Пауло Фонсека допускав, що в останніх іграх групового турніру ЛЄ буде проводити ротацію футболістів.

Матч 5-го туру групового турніру Ліги Європи "Шахтар" - "Коньяспор" відбудеться завтра, 24 листопада, на "Арені Львів".