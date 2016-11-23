В Італії на вболівальників "Динамо" скоєний збройний напад: двоє з ножовими пораненнями у лікарні (відео)

У Неаполі перед сьогоднішнім матчем Ліги чемпіонів "Наполі" – "Динамо" сталися напади на вболівальників київського клубу, повідомляє calcionapoli24.it.

В одну з лікарень Неаполя були доставлені два вболівальника з України з ножовими пораненнями в живіт та бедро. Загрози для їх життя немає.

Повідомляється, що на них напали невідомі, які "маскувалися під вболівальників "Наполі". Схожі інциденти трапилися в різних місцях Неаполя, і поліція вже веде щодо них розслідування.

Матч "Динамо" - "Наполі" відбудеться сьогодні, 23 листопада, на стадіоні "Сан-Паоло" у Неаполі.