В Італії на вболівальників "Динамо" скоєний збройний напад: двоє з ножовими пораненнями у лікарні (відео)
13:13, 23 листопада 2016Футбол
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Загрози для життя фанів київського клубу немає.
На фанів "Динамо" напали в Неаполі / footballfan.net.ua
У Неаполі перед сьогоднішнім матчем Ліги чемпіонів "Наполі" – "Динамо" сталися напади на вболівальників київського клубу, повідомляє calcionapoli24.it.
В одну з лікарень Неаполя були доставлені два вболівальника з України з ножовими пораненнями в живіт та бедро. Загрози для їх життя немає.
Повідомляється, що на них напали невідомі, які "маскувалися під вболівальників "Наполі". Схожі інциденти трапилися в різних місцях Неаполя, і поліція вже веде щодо них розслідування.
Матч "Динамо" - "Наполі" відбудеться сьогодні, 23 листопада, на стадіоні "Сан-Паоло" у Неаполі.
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