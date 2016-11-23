Букмекери впевнені, що "Динамо" сьогодні вилетить з Ліги чемпіонів

Київське "Динамо" є аутсайдером виїзного матчу Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі". Про це свідчать котирування в різних букмекерських конторах світу.

На перемогу чемпіонів України можна поставити з коефіцієнтами до 8,50, в той час як шанси на виграш "Наполі" оцінюються до 1,46. На нічию в цій грі приймаються ставки з коефіцієнтами до 5,00.

Гра 5-го туру групового турніру Ліги чемпіонів між "Наполі" і "Динамо" відбудеться сьогодні, 23 листопада, на стадіоні "Сан-Паоло" у Неаполі. Початок зустрічі - 21:45.

На даний момент "Динамо" посідає останнє місце в своїй групі, набравши одне очко у чотирьох матчах. Для того, щоб продовжити виступи в єврокубках, команді Сергія Реброва сьогодні потрібно обов'язково перемагати суперника.