Фантастичний матч "Боруссії" та "Легії" побив низку історичних рекордів Ліги чемпіонів

Вчорашній матч Ліги чемпіонів, в якому дортмундська "Боруссія" перемогла польську "Легію" з рахунком 8:4, став найрезультативнішим в історії турніру, повідомляє BBC Sport.

Попередній рекорд був встановлений в сезоні 2003/04, коли в груповому етапі ЛЧ французький "Монако" переміг іспанський "Депортиво" з рахунком 8:3. Примітно, що за підсумками того сезону "Депортіво" потрапив до півфіналу турніру, а "Монако" - до фіналу.

Крім того, в даному матчі були встановлені ще ряд рекордів і досягнень Ліги чемпіонів:

- "Легія" стала першою командою в історії турніру, яка забила чотири голи в Лізі чемпіонів, але все одно програла.

- Вперше в одному матчі голами відзначилися відразу вісім футболістів.

- Це була перша гра в єврокубках, в якій забили 12 голів, з тих пір, як голландський "Аякс" розгромив люксембурзький "Ред Бойс" з рахунком 14:0 в жовтні 1984 року.

- Лише в одній грі Кубка чемпіонів або Ліги чемпіонів було забито більше голів. Це сталося у вересні 1969 року, коли голландський "Фейєноорд" розгромив ісландський КП з рахунком 12:2.

- "Боруссія" за два матчі проти "Легії" забила 14 голів (6:0, 8:4). Раніше жодному клубу не вдавалося забивати стільки м'ячів одному супернику в рамках однієї кампанії Ліги чемпіонів.

- Півзахисник "Боруссії" Сіндзі Кагава здійснив найшвидший дубль в історії Ліги чемпіонів. Для того, щоб забити два голи в першому таймі матчу з "Легією", йому знадобилося 76 секунд.

Нагадаємо, дортмундська "Боруссія" гарантувала собі участь в плей-офф Ліги чемпіонів ще до матчу з "Легією". "Легія" зберігає шанси зайняти третє місце в групі ЛЧ і перейти в Лігу Європи.