Визначилися десять учасників плей-офф Ліги чемпіонів

За підсумками минулого ігрового дня в Лізі чемпіонів визначилися дев'ять команд, які гарантували собі місце в 1/8 фіналу турніру.

Раніше переможцями групового етапу ЛЧ стали англійський "Арсенал", французький "ПСЖ", іспанський "Атлетіко", а також німецькі "Баварія" та "Боруссія" Дортмунд.

Після сьогоднішніх матчів до них приєдналися ще п'ять клубів - німецький "Байєр", французький "Монако", іспанський "Реал", англійський "Лестер" та італійський "Ювентус".

Крім того, завтра місця в плей-офф можуть достроково отримати італійський "Наполі", португальська "Бенфіка", іспанська "Барселона" та англійський "Манчестер Сіті".

Нагадаємо, завтра, 23 листопада, київське "Динамо" проведе матч 5-го туру Ліги чемпіонів проти "Наполі". Для того, щоб продовжити виступи в єврокубках, команді Сергія Реброва потрібно обов'язково перемагати суперника.