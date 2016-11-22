Ліга чемпіонів. ЦСКА вилетів з турніру, "Боруссія" та "Легія" забили 12 голів на двох (результати матчів)

Сьогодні в рамках 5-го туру групового турніру ЛЧ свої матчі провели команди з груп E, F, G і H.

Група E: ЦСКА (Росія) - Байєр (Німеччина) - 1:1 (0:1) Голи: Начо (76, з пенальті) - Фолланд (16). Монако (Франція) - Тоттенхем (Англія) - 2:1 (0:0) Гол: Сідібе (48), Лемарен (53) - Кейн (52, з пенальті). Становище команд: 1. Монако - 11; 2. Байєр - 7; 2. Тоттенхем - 4; 4. ЦСКА - 3. Група F: Спортинг (Португалія) - Реал (Іспанія) - 1:2 (0:1) Голи: Адріен Сілва (80) - Варан (29), Бензема (87). Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Легія (Польща) - 8:4 (5:2) Голи: Кагава (17, 18), Сахін (20), Дембеле (29), Ройс (32, 52, 90), Пасслак (81) - Прійовіч (10, 24), Кущарчик (57), Ніколіч (83). Становище команд: 1. Боруссія Д - 13; 2. Реал - 11; 3. Спортинг - 3; 4. Легія - 1. Група G: Копенгаген (Данія) - Порту (Португалія) - 0:0 (0:0) Лестер (Англія) - Брюгге (Бельгія) - 2:1 (2:0) Голи: Оказакі (5), Марез (30, з пенальті) - Іск'єрдо (52). Становище команд: 1. Лестер - 13; 2. Порту - 8; 3. Копенгаген - 6; 4. Брюгге - 0. Група H: Динамо Загреб (Хорватія) - Ліон (Франція) - 0:1 (0:0) Гол: Ляказетт (72). Севілья (Іспанія) - Ювентус (Італія) - 1:3 (1:1) Гол: Пареха (9) - Маркізіо (45, з пенальті), Бонуччі (84), Манджукіч (90). Становище команд: 1. Ювентус - 11; 2. Севілья - 10; 3. Ліон - 7; 4. Динамо - 0.

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