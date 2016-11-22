Ліга чемпіонів. ЦСКА вилетів з турніру, "Боруссія" та "Легія" забили 12 голів на двох (результати матчів)
Сьогодні в рамках 5-го туру групового турніру ЛЧ свої матчі провели команди з груп E, F, G і H.
Група E:
ЦСКА (Росія) - Байєр (Німеччина) - 1:1 (0:1)
Голи: Начо (76, з пенальті) - Фолланд (16).
Монако (Франція) - Тоттенхем (Англія) - 2:1 (0:0)
Гол: Сідібе (48), Лемарен (53) - Кейн (52, з пенальті).
Становище команд:
1. Монако - 11;
2. Байєр - 7;
2. Тоттенхем - 4;
4. ЦСКА - 3.
Група F:
Спортинг (Португалія) - Реал (Іспанія) - 1:2 (0:1)
Голи: Адріен Сілва (80) - Варан (29), Бензема (87).
Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Легія (Польща) - 8:4 (5:2)
Голи: Кагава (17, 18), Сахін (20), Дембеле (29), Ройс (32, 52, 90), Пасслак (81) - Прійовіч (10, 24), Кущарчик (57), Ніколіч (83).
Становище команд:
1. Боруссія Д - 13;
2. Реал - 11;
3. Спортинг - 3;
4. Легія - 1.
Група G:
Копенгаген (Данія) - Порту (Португалія) - 0:0 (0:0)
Лестер (Англія) - Брюгге (Бельгія) - 2:1 (2:0)
Голи: Оказакі (5), Марез (30, з пенальті) - Іск'єрдо (52).
Становище команд:
1. Лестер - 13;
2. Порту - 8;
3. Копенгаген - 6;
4. Брюгге - 0.
Група H:
Динамо Загреб (Хорватія) - Ліон (Франція) - 0:1 (0:0)
Гол: Ляказетт (72).
Севілья (Іспанія) - Ювентус (Італія) - 1:3 (1:1)
Гол: Пареха (9) - Маркізіо (45, з пенальті), Бонуччі (84), Манджукіч (90).
Становище команд:
1. Ювентус - 11;
2. Севілья - 10;
3. Ліон - 7;
4. Динамо - 0.