Ліга чемпіонів. ЦСКА вилетів з турніру, "Боруссія" та "Легія" забили 12 голів на двох (результати матчів)

23:42, 22 листопада 2016
Футбол
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Сьогодні в рамках 5-го туру групового турніру ЛЧ свої матчі провели команди з груп E, F, G і H.

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Група E:

ЦСКА (Росія) - Байєр (Німеччина) - 1:1 (0:1)

Голи: Начо (76, з пенальті) - Фолланд (16).

Монако (Франція) - Тоттенхем (Англія) - 2:1 (0:0)

Гол: Сідібе (48), Лемарен (53) - Кейн (52, з пенальті).

Становище команд:

1. Монако - 11;

2. Байєр - 7;

2. Тоттенхем - 4;

4. ЦСКА - 3.

Група F:

Спортинг (Португалія) - Реал (Іспанія) - 1:2 (0:1)

Голи: Адріен Сілва (80) - Варан (29), Бензема (87).

Боруссія Дортмунд (Німеччина) - Легія (Польща) - 8:4 (5:2)

Голи: Кагава (17, 18), Сахін (20), Дембеле (29), Ройс (32, 52, 90), Пасслак (81) - Прійовіч (10, 24), Кущарчик (57), Ніколіч (83).

Становище команд:

1. Боруссія Д - 13;

2. Реал - 11;

3. Спортинг - 3;

4. Легія - 1.

Група G:

Копенгаген (Данія) - Порту (Португалія) - 0:0 (0:0)

Лестер (Англія) - Брюгге (Бельгія) - 2:1 (2:0)

Голи: Оказакі (5), Марез (30, з пенальті) - Іск'єрдо (52).

Становище команд:

1. Лестер - 13;

2. Порту - 8;

3. Копенгаген - 6;

4. Брюгге - 0.

Група H:

Динамо Загреб (Хорватія) - Ліон (Франція) - 0:1 (0:0)

Гол: Ляказетт (72).

Севілья (Іспанія) - Ювентус (Італія) - 1:3 (1:1)

Гол: Пареха (9) - Маркізіо (45, з пенальті), Бонуччі (84), Манджукіч (90).

Становище команд:

1. Ювентус - 11;

2. Севілья - 10;

3. Ліон - 7;

4. Динамо - 0.

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