Ребров: "Важливо витримати стартовий натиск "Наполі", і потім грати у свій футбол"

Головний тренер київського "Динамо" Сергій Ребров трохи більше ніж за добу до матчу 5-го туру Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі", зазначив, що його гравці, насамперед, повинні показати, що гідні грати в команді, повідомляє dynamo.kiev.ua.

На питання про те, як сприйняли футболісти слова президента "Динамо" про те, що треба оновлювати команду, тренер відповів:

"І мені, і, впевнений, гравцям важлива така позиція позиція президента: вона допомагає зрозуміти, що ніщо не вічне. Якщо футболіст втратив мотивацію, то ця проблема футболіста, а не київського «Динамо». Сподіваюся, гравці проведуть цей місяць на такому рівні, щоб довести, що вони гідні грати в «Динамо». Це найважливіше".

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Говорячи про настрій на завтрашній матч, тренер заявив: "Знайдемо слова. Важче перебудовуватися потім на матчі чемпіонату України, а на Лігу чемпіонів не так складно підготувати команду психологічно: футболісти самі розуміють, що якщо на полі не буде команди, якщо хоча б хтось один не до кінця буде сконцентрований, то суперник цього не пробачить. У чемпіонаті України, можливо, пробачать, але в Лізі чемпіонів — точно ні. І хлопці завтра побачать це з перших хвилин, коли відчують пресинг «Наполі». Треба витримати цей натиск, і потім грати в свій футбол. А те, що ці футболісти вміють грати в такий футбол, я впевнений. Сподіваюся, хлопці завтра це продемонструють.

А говорячи про те, як півтора роки тому команда в аналогічній ситуації не змогла обіграти "Фіорентину" і чи врахує тренер цей досвід, зауважив: "Ми з тренерським штабом виконали необхідну роботу, і важливо, щоб гравці скористалися її результатами. Однак, перш за все, важливо бажання футболістів, наявність з їхнього боку пристрасті на футбольному полі. Тому що, виходячи грати проти італійських та іспанських команд, які добре контролюють м'яч, важлива не тільки модель гри, тактика, стратегія, важливо бажання, пристрасть на футбольному полі. Завтра все буде залежати від бажання футболістів грати на команду. Вони вміють так грати. І якщо завтра хлопці відчують впевненість, то, повірте, це буде зовсім інша команда".

Як повідомляв УНІАН, 23 листопада в Неаполі відбудеться матч 5-го туру Ліги чемпіонів, в якому "Наполі" прийме на своєму полі київське "Динамо".