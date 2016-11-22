Лідер "Динамо" Ярмоленко: "Треба дивитися на себе, а не на "Наполі"

Півзахисник київського "Динамо" Андрій Ярмоленко відповів на питання журналістів на обов'язковій передматчевій прес-конференції перед грою 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі", повідомляє dynamo.kiev.ua.

«У першу чергу, ми будемо дивитися не на «Наполі», а на свою гру гру і будувати її, виходячи зі своїх сильних якостей. Збираємося завтра показувати свій футбол, і не дивитися на «Наполі», - почав Ярмоленко.

«Думаю, що всі хлопці які прилетіли сюди, готові на 100% . Ми розуміємо, що результат зараз не той, який ми очікували на початку групового турніру Ліги чемпіонів. Так що у нас немає іншого виходу, окрім як завтра намагатися виправити ситуацію. У будь-якому випадку будемо грати на перемогу. Сподіваюся завтра у нас це вийде», - зазначив гравець.

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«Наполі» грає у той самий футбол, який ця команда показувала в Києві. У «Наполі» дуже хороший головний тренер, дуже хороші футболісти і команда показує дуже якісний футбол. Але, повторюся, ми приїхали за перемогою, іншого виходу у нас немає», - додав Ярмоленко.

«Я вже неодноразово говорив і буду говорити, що це серйозна проблема: дуже важко перебудовуватися з чемпіонату України на поєдинки Ліги чемпіонів, тому що рівні турнірів сильно відрізняється. Доводиться перші хвилини якось звикати, особливо до швидкостей. Звичайно, нам важко, але нічого страшного — треба виходити з цієї ситуації і грати в той футбол, в який ми вміємо грати і який притаманний київському «Динамо», - підсумував півзахисник київської команди.

Як повідомляв УНІАН, матч "Динамо" - "Наполі" відбудеться 23 листопада в Неаполі. Навіть нічия залишить український клуб без шансів на продовження боротьби у весняній частині єврокубків - плей-офф Ліги чемпіонів або Ліги Європи.