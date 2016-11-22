В Івано-Франківську для очищення стадіону від снігу перед матчем чемпіонату використали коней

Перед матчем 20-го туру української Другої ліги керівництво івано-франківського "Тепловика", щоб розчистити поле місцевого стадіону "Рух", вдався до допомоги коней. Про це пише "Чемпіон".

Гру "Тепловика" проти одеської "Реал Фарми" було призначено на неділю, 20 листопада. Однак перед цим в місті випала велика кількість опадів, у результаті чого футбольне поле було повністю вкрите снігом.

"Тепловик" звернувся в Професійну футбольну лігу України з проханням перенести матч на весну, але в ПФЛ відмовила івано-франківцям. "Нам відмовили і сказали, щоб, поки є час, розчистити поле, і гра повинна відбутися, інакше ми отримаємо технічну поразку", – розповів тренер "Тепловика" Володимир Ковалюк.

В результаті, клуб був змушений звертатися до любителів футболу, щоб ті допомогли з розчищенням снігу, оскільки працівники стадіону, яких не так багато, самостійно би з цим не впоралися. Активісти відгукнулися і допомогли, задіявши для цього, в тому числі, кілька коней.

Зазначимо, що матч між "Тепловиком" і "Реал Фармою" все-таки відбувся і завершився поразкою господарів поля з рахунком 0:4.