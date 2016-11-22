ФІФА назвала десятку претендентів на найкращий гол 2016 року (відео)

ФІФА назвала 10 претендентів на приз імені Ференца Пушкаша, який щорічно вручається автору найкращого гола року. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

До списку увійшли претенденти, які забили м'ячі у період з 30 вересня 2015 року по 30 вересня 2016 року.

На нагороду претендують Маріо Гаспар (збірна Іспанії), Хломфо Кекана (збірна ПАР), Марлоне ("Корінтіанс", Бразилія), Ліонель Мессі (збірна Аргентини), Неймар ("Барселона", Іспанія), Сауль Ньїгес ("Атлетіко", Іспанія), Хал Робсон-Кану (збірна Уельсу), Данюшка Родрігес (жіноча збірна Венесуели U17), Саймон Скрабб ("Отвідаберг", Швеція) і Мохд Фаїз Субри ("Пенанг", Малайзія).

Нагадаємо, вчора УЄФА назвав кандидатів у символічну футбольну збірну 2016 року.