Через купку покидьків Харків знову може втратити футбол - директор збірної України

Поведінка групи українських вболівальників під час товариського футбольного матчу Україна - Сербія (2:0) у Харкові не можна залишати безкарним. Таку думку в інтерв'ю телеканалу "Футбол 1" висловив спортивний директор збірної України президент Федерації футболу Харківської області Євген Красніков.

Читайте такожПавелко вірить, що Харків отримає право проводити міжнародні матчі вже навесні"Це залишати так не можна. Тому що через купку якихось покидьків місто може знову втратити футбол. У нас прекрасні фанати, вони вміють вболівати. А це працювали провокатори, моя особиста думка. А розберуться компетентні органи.

Але я буду робити все, щоб тут був футбол високого рівня. Може, збірна України, може, молодіжна команда, можливо, "Шахтар" або якийсь інший клуб, але Харків без футболу не залишиться. І, звичайно, є надія, що в недалекому майбутньому з'явиться "Металіст". Це найголовніше", - заявив Красніков.

Нагадаємо, під час матчу збірних України і Сербії група українських вболівальників спалила на трибунах прапор Сербії, а також підривала петарди.