Ребров взяв на виїзний матч проти "Наполі" 21 футболіста

Сьогодні, 22 листопада, делегація київського "Динамо" вирушила до Неаполя на матч 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів проти "Наполі", повідомляє офіційний сайт українського клубу.

Літак з двома командами, основною та U-19, тренерами та офіційними представниками піднявся в повітря в 11:00, щоб орієнтовно через два з половиною години приземлитися в міжнародному аеропорту Неаполя Capodichino.

На матч з "Наполі" тренерський штаб "Динамо" на чолі з Сергієм Ребровим взяв 21 футболіста, 18 з яких потраплять до заявки на поєдинок.

Воротарі: Артур Рудько, Олександр Шовковський, Сергій Коваль;

Захисники: Євген Хачеріді, Домагой Віда, Виторину Антунеш, Микола Морозюк, Євген Макаренко, Микита Бурда.

Півзахисники: Андрій Ярмоленко, Сергій Рибалка, Денис Гармаш, Сергій Сидорчук, Віталій Буяльський, Микита Корзун, Віктор Циганков, Дерліс Гонсалес, Павло Оріховський, Артем Громов.

Нападники: Жуніор Мораєс, Артем Бесєдін.

Нагадаємо, в перших чотирьох зустрічах у Лізі чемпіонів "Динамо" один раз зіграла внічию і зазнав три поразки, у тому числі вдома від "Наполі".

Матч "Наполі" - "Динамо" відбудеться завтра, 23 листопада. Початок зустрічі - 21:45.