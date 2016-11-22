Українського футболіста може засудити прокуратура Бельгії

Український півзахисник "Сент-Трюйдена" Роман Безус може бути дискваліфікований і засуджений прокуратурою за підсумками матчу чемпіонату Бельгії проти "Брюгге". Про це пише ua-football.com.

На 26-й хвилині матчу Безус був збитий суперником, але при цьому вже лежачи на газоні українець вдарив ногою в обличчя збив його суперника. Цей епізод залишився без уваги арбітра.

Ще двічі українець грубо порушував правила і лише одного разу був покараний попередженням за удар суперника по ногах ззаду. Також арбітр не покарав Романа за те, що він спеціально наступив на ногу супернику.

У Бельгії за підсумками туру розглядається чотири епізоди, що стосуються грубої неспортивної поведінки, два з них щодо Безуса.

Наголошується, що згідно з однією зі статей Безус може постати перед Федеральною прокуратурою Бельгії за умисне нанесення ушкоджень.

Нагадаємо, Роман Безус перейшов в "Сент-Трюйден" з "Дніпра" влітку 2016 року. Контракт футболіста з бельгійським клубом закінчується в 2017 році.