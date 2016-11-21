УЄФА назвав претендентів на потрапляння до символічної збірної 2016 року

УЄФА представив 40 футболістів, які претендують на потрапляння до символічної збірної 2016 року. Про це повідомляється на офіційному сайті організації.

Серед номінантів присутні відразу вісім футболістів мадридського "Реала". Також у списку є по п'ять гравців мадридського "Атлетіко" та "Барселони".

Повністю список виглядає так:

Воротарі: Кейлор Навас (Коста-Ріка, "Реал"), Джанлуїджі Буффон (Італія, "Ювентус"), Руї Патрісіу (Португалія, "Спортінг"), Ян Облак (Словенія, "Атлетіко").

Захисники: Серхіо Рамос (Іспанія, "Реал"), Дієго Годін (Уругвай, "Атлетіко"), Джером Боатенг (Німеччина, "Баварія"), Джошуа Кімміх (Німеччина, "Баварія"), Хуанфран (Іспанія, "Атлетіко"), Дані Карвахаль (Іспанія, "Реал"), Тобі Алдервейрелд (Бельгія, "Тоттенхем"), Жерар Піке (Іспанія, "Барселона"), Рафаел Геррейру (Португалія, "Лор'ян"/"Боруссія" Дортмунд), Леонардо Бонуччі (Італія, "Ювентус"), Пепе (Португалія, "Реал"), Лоран Косьєльні (Франція, "Арсенал").

Півзахисники: Аарон Ремсі (Уельс, "Арсенал"), Н'Голо Канті (Франція, "Лестер"/"Челсі"), Поль Погба (Франція, "Ювентус"/"Манчестер Юнайтед"), Тоні Кроос (Німеччина, "Реал"), Лука Модріч (Хорватія, "Реал"), Джо Аллен (Уельс, "Ліверпуль"/"Сток Сіті"), Дімітрі Пайє (Франція, "Вест Хем"), Яннік Феррейра-Карраско (Бельгія, "Атлетіко"), Андрес Іньєста (Іспанія, "Барселона"), Кевін де Брюйне (Бельгія, "Манчестер Сіті"), Ріяд Марез (Алжир, "Лестер"), Гжегож Криховяк (Польща, "Севілья"/"ПСЖ").

Форварди: Серхіо Агуеро (Аргентина, "Манчестер Сіті"), Златан Ібрагімовіч (Швеція, "ПСЖ"/"Манчестер Юнайтед"), Луїс Суарес (Уругвай, "Барселона"), Гарет Бейл (Уельс, "Реал"), Ліонель Мессі (Аргентина, "Барселона"), Роберт Левандовскі (Польща, "Баварія"), Алексіс Санчес (Чилі, "Арсенал"), Антуан Грізманн (Франція, "Атлетико"), Гонсало Ігуаїн (Аргентина, "Наполі"/"Ювентус"), Неймар (Бразилія, "Барселона"), Кріштіану Роналду (Португалія, "Реал"), П'єр-Емерік Обамеянг (Габон, "Боруссія" Дортмунд).

Голосування розпочалося на офіційному сайті УЄФА.

Нагадаємо, раніше список претендентів на звання гравця року оприлюднилиа ФІФА.