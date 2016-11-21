Прем'єр-ліга затвердила дату та час початку матчу "Динамо" - "Шахтар"

Дирекція української Прем'єр-ліги затвердила початок матчу 18-го туру чемпіонату України між київським "Динамо" та донецьким "Шахтарем", повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Зустріч відбудеться на стадіоні НСК "Олімпійський" в Києві в понеділок, 12 грудня. Початок зустрічі - 19:00.

Нагадаємо, матч першого кола між цими командами відбувся у Харкові та завершився внічию 1:1.

На даний момент "Шахтар" є лідером турнірної таблиці з 41 очком в активі. "Динамо" знаходиться на другому місці з 33 очками.