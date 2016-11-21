ФФУ займеться розслідуванням матчу "Зірки" та "Волині"

Матч 15-го туру чемпіонату української футбольної Прем'єр-ліги між кропивницькою "Зіркою" та луцькою "Волинню" (2:0) міг бути зіграний з фіксованим результатом. Про це в інтерв'ю "Футбол 24" заявив голова Комітету з етики та чесної гри Ігор Кочетов.

"На жаль, у поле зору федерації футболу України потрапив матч "Зірка" - "Волинь". Є ознаки того, що ця гра могла бути зіграна з фіксованим результатом", - сказав Кочетов.

Голова Комітету пояснив, що ще до початку матчу на перемогу "Зірки" було поставлено 54 тисячі доларів, а компанія Betfair перестала приймати на нього ставки. Кочетов також вказав, що коефіцієнт на перемогу "Зірки" з рахунком 2:0 падав на 45%, і на такий результат "впевнено ставили".

Тепер розслідуванням даного матчу займуться у Федерації футболу України. Однак Кочетов вважає, що клуби також повинні проявити ініціативу у розслідуванні цієї гри - насамперед, це стосується луцької "Волині".

"Наскільки мені відомо, [головний тренер "Волині"] Віталій Володимирович Кварцяний таку думку висловив в ході своїй післяматчевій прес-конференції", – зазначив Кочетов.

Як повідомляв УНІАН, учора "Зірка" перемогла "Волинь" з рахунком 2:0. Це був перший матч для Романа Монарьова у якості в. о. головного тренера "Зірки".