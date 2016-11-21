Роналду під час футбольного матчу заявив, що він гей

Під час мадридського дербі чемпіонату Іспанії між нападником "Реала" Кріштіану Роналду і півзахисником "Атлетіко" Коке сталося зіткнення.

Радіостанція COPE розкрила деталі словесної перепалки між гравцями, якими португалець поділився з партнерами по команді після поєдинку, повідомляє ua-football.com.

За словами Роналду, Коке під час матчу назвав його "батьком", і на питання одноклубника, що він буде робити, португалець відповів: "Що я буду робити? Нічого. Він назвав мене геєм. Я відповів: "Так, сволота, я гей, але неймовірно багатий".

Нагадаємо, що завдяки хет-трику Кріштіану Роналду "Реал" здобув перемогу над "Атлетіко" у мадридському дербі з рахунком 3:0.