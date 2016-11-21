Нові власники "Мілана" запропонували Берлусконі пост почесного президента

15:32, 21 листопада 2016
Футбол
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Знаменитий футбольний власник після продажу "Мілана" може залишитися в структурі клубу.

Берлусконі може продовжити впливати в

Багаторічний президент "Мілана" Сільвіо Берлусконі після продажу футбольного клубу китайському інвестиційному холдингу може залишитися в "Мілані" на посаді почесного президента. Про це сам Берлусконі розповів в інтерв'ю Gazzetta dello Sport, повідомляє Sport Arena.

Читайте такожБерлусконі погодився продати "Мілан" китайським інвесторам за $825 мільйонів"Мені було запропоновано посаду почесного президента. Йдеться про те, що у мене буде можливість впливати на клубні справи. Наприклад, право голосу при розгляді питань щодо купівлі або продажу гравців, а також стилю гри команди", - розповів нинішній власник "Мілана".

"Остаточне завершення угоди з китайськими інвесторами відбудеться 13 грудня. Не очікуємо жодних перешкод з цього приводу, так що все має відбутися саме у вказану дату. Більше того: наші китайські партнери зацікавлені, щоб я залишився на посаді президента", - додав Берлусконі.

80-річний Сільвіо Берлусконі придбав "Мілан" 20 лютого 1986 року. За період його правління клуб вісім разів вигравав чемпіонат Італії та п'ять разів ставав володарем Ліги чемпіонів.

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