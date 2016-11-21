"З усіма таке буває": Суркіс не буде штрафувати захисника "Динамо" за їзду п'яним за кермом

Президент київського "Динамо" Ігор Суркіс заявив, що не буде штрафувати захисника команди Домагоя Віду за те, що той їздив за кермом автомобіля в нетверезому вигляді. Про це він сказав в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2".

"За ним ніколи таких моментів не було. Я ж знаю все зсередини, що у нього була певна сімейна ситуація, про яку я не буду поширюватися. З усіма таке буває – і з вами, і зі мною, що міг порушити.

Він опинився не в тому місці і не в той час, коли це було зафіксовано. Віда коректно поводився, заплатив штраф. Думаю, інцидент вичерпано. Більше того, я навіть не буду його штрафувати. Я знаю цього хлопця і знаю, що у нього сталося", - сказав Суркіс.

Нагадаємо, раніше головний тренер команди Сергій Ребров заявляв про те, що Віда оштрафований за свій вчинок. "Звичайно, у мене була з Відою розмова на цю тему. І, звичайно, він оштрафований. Я не збираюся розголошувати суму цього штрафу, але, повірте, вона значна", - заявив Ребров.

Домагой Віда був зупинений поліцією 4 листопада за кермом свого автомобіля Mercedes-Benz. Алкотестер показав вміст в організмі Віди 1,51 проміле алкоголю, що в 5 разів перевищує допустиму норму.