Суркіс має намір позбавитися від баласту в київському "Динамо" (відео)

Київське "Динамо" в зимовий трансферний період постарається позбавитися від декількох футболістів, які є баластом для клубу. Про це в інтерв'ю програмі "ПроФутбол" на телеканалі "2+2" заявив президент "Динамо" Ігор Суркіс.

"Потрібно позбутися від баласту, від людей, які на сьогоднішній день отримують хорошу зарплату. Мова йде про людей більш старшого віку, не буду називати прізвищ. В кінці сезону ми сядемо і розберемося. Мені здається, що краще ті гроші, які ми на них витрачаємо, витратити на розвиток нашої дитячо-юнацької школи або придбання необхідних нам футболістів", — сказав Суркіс.

Президент "Динамо" також підкреслив, що зараз в клубі будуть намагатися побудувати фундамент на гравцях молодіжної команди, які поступово пробиваються до основного складу. Мова йде про Віктора Циганкова, Павла Оріховського, Артема Беседіна, Зураба Очігаву та Олександра Тимчика.

"Виходить Оріховський на заміну, грає Циганков. Звісно, ці хлопці повинні набратися досвіду, але для цього їм потрібно дати час і не смикати. Звичайно, відповідальність за результат з нас ніхто не знімав, але щоб у нас була команда, треба робити не просто перебудову, а спочатку закласти фундамент. Вважайте, що зараз ми його закладаємо", - додав Суркіс.

Читайте такожКиївське "Динамо" знову оновило антирекорд відвідуваностіПри цьому він висловив сумнів, що "Динамо" найближчим часом буде робити гучні придбання футболістів.

"Я не можу говорити про те, що будуть гучні трансфери. І не тому, що у "Динамо" закінчилися гроші, як багато пишуть. Ми ж отримали 18 мільйонів за [Горана] Драговіча. Я б із задоволенням купив одного або двох футболістів, якщо б вони хотіли перейти в "Динамо". Ті футболісти, які хочуть, вони нижчі за рівнем, ніж ті, що в нас є", - вважає Суркіс.

Нагадаємо, після 15 турів чемпіонату України "Динамо" йде на другому місці в турнірній таблиці, поступаючись "Шахтарю" вісім очок. В останньому матчі кияни перемогли каменську "Сталь".