Окупанти створили футбольну збірну Криму

Про це повідомили у прес-службі Кримського футбольного союзу.

"Прийнято рішення про створення футбольної збірної команди "Республіки Крим" та "міста федерального значення" Севастополь. Також у рамках засідання було прийнято рішення про тренерський штаб команди", - йдеться у повідомленні.

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Головним тренером збірної окупованого Криму з футболу призначений Петров Валерій Павлович, майстер спорту СРСР, екс-гравець та тренер клубу "Таврія" (Сімферополь).

До складу збірної увійдуть 30 осіб: 24 футболісти і 6 - персонал команди.

Перший навчально-тренувальний збір новоствореної збірної відбудеться з 2 по 10 грудня 2016 року в Євпаторії.