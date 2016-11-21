Окупанти створили футбольну збірну Криму

08:52, 21 листопада 2016
Футбол
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Кримський футбольний союз заявив про створення збірної анексованого Криму з футболу.

Заявлено про створення футбольної збірної Криму / cfu2015.com

Про це повідомили у прес-службі Кримського футбольного союзу.

"Прийнято рішення про створення футбольної збірної команди "Республіки Крим" та "міста федерального значення" Севастополь. Також у рамках засідання було прийнято рішення про тренерський штаб команди", - йдеться у повідомленні.

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Головним тренером збірної окупованого Криму з футболу призначений Петров Валерій Павлович,  майстер спорту СРСР, екс-гравець та тренер клубу "Таврія" (Сімферополь).

До складу збірної увійдуть 30 осіб: 24 футболісти і 6 - персонал команди. 

Перший навчально-тренувальний збір новоствореної збірної відбудеться з 2 по 10 грудня 2016 року в Євпаторії.

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