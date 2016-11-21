Російські футболісти вживають кокаїн, щоб виходити із запою - ЗМІ

Про це у статті для видання Спорт Експрес пише російський спортивний журналіст Ігор Рабінер, який поспілкувався з футболістом одного з клубів РФ.

Журналіст пише, що зацікавився даною темою після дискваліфікації футболіста московського ЦСКА Романа Єременка, якого УЄФА викрила у вживанні кокаїну.

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За словами Рабінера, один із футболістів розповів йому, що це поширене явище в московському футболі.

"Я розмовляв днями не для друку з одним футболістом. І почув, що в московських командах існує практика перевіряти гравців після вихідних. І що деякі нібито використовують кокаїн не для "кайфу", а для того, щоб виходити із... запою: "підбадьорився" – і на тренування", - пише журналіст.

Як зазначає журналіст, з цієї розмови він почув, що деяким іншим відомим гравцям просто пощастило, і їх не піймали.

"У критичний момент не їм випало йти на допінг-контроль. Прізвища тут на публіці не назвеш. Бо – недоказово. Але подібна історія була не одна", - сказано в статті.

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Як повідомляв УНІАН раніше, екс-гравець київського "Динамо" Роман Єременко, який виступає за московський ЦСКА і збірну Фінляндії, дискваліфікований на 2 роки за вживання кокаїну.

Єременко народився в Москві, але є вихованцем фінської "Яро", де і починав кар'єру. Грав за "Динамо" в 2008-2011 роках, провівши в цілому 77 матчів і забивши 5 голів. Гравець опинився в українському клубі після кількох років виступів в італійській Серії А - "Удінезе" і "Сієні". З "Динамо" він перейшов у російський "Рубін" (Казань), а згодом - у московський ЦСКА.

Виступає за національну збірну Фінляндії. Раніше грав за молодіжні команди Суомі всіх віків.