УПЛ. "Дніпро" виграв перший матч за три місяці

"Дніпро" обіграв полтавську "Ворсклу" у матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги. Гра завершилася з рахунком 2:1.

Перший м'яч у грі в середині тайму забила "Ворскла", коли півзахисник команди Санжар Турсунов скористався провалом в обороні "Дніпра" і з лівого краю штрафного майданчика перекинув воротаря Андрія Луніна та захисників команди.

Через кілька хвилин Руслан Ротань зрівняв рахунок - півзахисник збірної України вразив ворота "Ворскли" з лінії штрафного майданчика після скидки Александру Влада.

Перемогу "Дніпру" на 77-й хвилині матчу приніс Валерій Лучкевич, який сьогодні вперше з серпня вийшов на футбольне поле, відновившись після травми. Він реалізував контратаку своєї команди, перекинувши м'яч через воротаря "Ворскли" Богдана Шуста.

Відзначимо, що востаннє "Дніпро" перемагав 26 серпня в матчі 6-го туру чемпіонату Прем'єр-ліги проти луганської "Зорі". Після цього команда Дмитра Михайленка провела вісім матчів, з яких три звела внічию і п'ять програла.

Ворскла - Дніпро - 1:2 (1:1)

Голи: Турсунов (26) - Ротань (28), Лучкевич (77)

В: Шуст, Сапай (Пердута, 73), Дитятьєв, Чеснаков, Сімінін, Загорулько (Хльобас, 46), Ткачук (Зарічнюк, 63), Ребенок, Турсунов, Бартуловіч, Кобахідзе.

Дн: Лунін, Адамюк, Сваток, Лопиренок, Влад, Ротань, Політило, Кравченко, Лучкевич (Нагієв, 90), Луньов, Кожушко (Вакулко, 81).

Попередження: Бартуловіч - Кожушко.