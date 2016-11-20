Лондонський "Челсі" став новим лідером англійської Прем'єр-ліги після того, як сьогодні обіграв "Міддлсбро" з рахунком 1:0. Єдиний гол в матчі забив форвард команди Дієго Коста.

"Челсі" випередив у турнірній таблиці "Ліверпуль", який вчора втратив очки в матчі з "Саутгемптоном", завершивши гру з рахунком 0:0.

У центральному матчі туру лондонський "Арсенал" завдяки голу Олів'є Жиру на 89-й хвилині врятував нічийний результат у грі з "Манчестер Юнайтед". Тепер команда Арсена Венгера займає четверте місце в турнірній таблиці, а "МЮ" залишився на шостій позиції.

Також відзначимо перемогу "Манчестер Сіті", за який два голи забив Яя Туре. Івуарієць повернувся в основний склад команди після закінчення конфлікту тренера Хосепа Гвардіоли та агента гравця Дмитра Селюка.

Результати матчів за участю лідерів:

Міддлсбро - Челсі - 0:1 (0:1)

Гол: Дієго Коста (41).

Манчестер Юнайтед - Арсенал - 1:1 (0:0)

Голи: Мата (68) - Жиру (89).

Крістал Пелас - Манчестер Сіті - 1:2 (0:1)

Голи: Вікем (66) - Туре (39, 83).

Саутгемптон - Ліверпуль - 0:0 (0:0)

Тоттенхем - Вест Хем - 3:2 (0:1)

Голи: Вінкс (51), Кейн (89, 90, з пенальті) - Антоніо (24), Лансіні (68, з пенальті)

Турнірна таблиця (верхня частина):

1. Челсі - 28;

2. Ліверпуль - 27;

3. Манчестер Сіті - 27;

4. Арсенал - 25;

5. Тоттенхем - 24;

6. Манчестер Юнайтед - 19;

7. Евертон - 19;

8. Уотфорд - 18.