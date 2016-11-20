УПЛ. Кропивницька "Зірка" виграла перший матч з новим тренером

"Зірка" з Кропивницького здобула перемогу над луцькою "Волинню" в матчі 15-го туру української Прем'єр-ліги. Матч завершився з рахунком 2:0.

Перший гол на 59-й хвилині забив Артем Фаворов. Півзахисник "Зірки" скористався розрізною передачею Андрія Бацули на правий край штрафного майданчика, звідки ударом у дальній кут вразив ворота "Волині".

Через 14 хвилин Фаворов вже виступив асистентом автора гола. Він прийняв м'яч на лівому фланзі, пройшов двох гравців "Волині", увійшов до штрафного майданчика гостей і віддав м'яч під удар вільному від опіки Дмитру Білоногу - 2:0.

Перемога дозволила "Зірці" набрати 14 очок і наздогнати в турнірній таблиці кам'янську "Сталь", яка знаходиться на восьмому місці. Від потрапляння до Топ-6 чемпіонату "червоно-жовтих" віддаляють п'ять очок.

Луцька "Волинь" з дев'ятьма балами в активі залишилася на 10-му місці в турнірній таблиці.

Зірка - Волинь - 2:0 (0:0)

Голи: Фаворов (59), Білоног (73);

З: Паст, Фатєєв (Зозуля, 90), Ковальов, Перейра, Бацула, Загальський, Айтор (Полегенько, 19), Лупашко, Фаворов, Сітало, Мойя (Білоног, 66);

В: Марчук, Р. Никитюк (Ляшенко, 59), Шаповал (Шандрук, 77). Логінов, Шабанов, А. Никитюк, Мемешев, Чепелюк, Діденко (Тетеренко, 86), Задерецкий, Петров;

Попередження: Петров, Діденко, Шаповал.

Нагадаємо, напередодні матчу керівництво "Зірки" звільнило в. о. головного тренера команди Даріо Друді, місце якого зайняв Роман Монарьов.