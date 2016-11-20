Тимощук залишив казахстанський "Кайрат"

Український півзахисник Анатолій Тимощук залишає казахстанський "Кайрат" повідомляє Sports.kz.

Про це було оголошено сьогодні на зустрічі вболівальників з гравцями та тренерами клубу. Фанати проводили Тимощука бурхливими оплесками і скандуванням його прізвища, а керівництво відзначило всі заслуги футболіста.

За півтора сезони у складі "Кайрата" Тимощук провів 40 офіційних матчів і забив один гол. У складі команди він став віце-чемпіоном Казахстану та володарем кубка країни.

У 37-річного футболіста закінчився контракт з казахстанським клубом. Раніше власник "Кайрата" Кайрат Боранбаєв заявляв, що повністю задоволений грою Тимощука і готовий рлзглянутиь разом з ним продовження співпраці.

Нагадаємо, восени Тимощук оголосив про припинення виступів за національну збірну України.