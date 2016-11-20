Павелко анонсував появу у ФФУ футбольної прокуратури

Найближчим часом у Федерації футболу України (ФФУ) з'явиться, орган, який стане аналогом прокуратори в області футбольного права. Про це в інтерв'ю Footboom.com розповів президент ФФУ Андрій Павелко.

"Найближчим часом ми представимо і назвемо систему футбольної прокуратури. Я оголошував про те, що нам необхідний генеральний прокурор області футбольного правосуддя, і нам потрібна та людина, яка буде вести відповідальність у договірних чи корупційних діях у футболі", - сказав Павелко.

Президент ФФУ також відповів на запитання про хід розслідування скандального матчу Першої ліги між маріупольським "Іллічівцем" та "Гірник-Спортом" із Горішнього Плавнів, на який в букмекерських конторах була поставлена аномальна сума грошей.

На думку Павелка, рано чи пізно винні у договірних матчах отримають покарання.

"Навіть якщо сьогодні ті чи інші події, або учасники подій уникають відповідальності, то сьогоднішнє право та юриспруденція говорить про зворотне. Ті факти, які були зафіксовані, можуть мати наслідки через час, для того, щоб винні все ж понесли покарання", - вважає Павелко.

"Головне, щоб ці покарання дали превентивну міру юним гравцям не зв'язуватися з протизаконними діями у футболі. Дуже важливі ті заходи, які ми приймемо вперше в історії українського футболу", - додав президент ФФУ.

Нагадаємо, під час матчу Першої ліги "Іллічівець" - "Гірник-Спорт" (3:1) було зроблено ставок на загальну суму понад 270 тисяч доларів, що є аномалією для української Першої ліги і рекордом "каси" для всіх матчів чемпіонату України у 2016 році.

Комітет з етики та чесної гри ФФУ, а також обидва клуби проводять окремі розслідування по цій зустрічі, щоб виявити, чи мала гра договірний характер.