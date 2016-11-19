"Реал" виграв у "Атлетіко", "Барселона" зіграла внічию з "Малагою" в Примері

У Мадриді завершився центральний матч дня чемпіонату Іспанії з футболу в найсильнішому дивізіоні - Примері, де в мадридському дербі "Реал" у гостях переграв "Атлетіко", повідомляє офіційний сайт турніру.

Матч завершився з рахунком 3:0.

Хет-трик у цій грі на рахунку Кріштіану Роналду.

Матч проходив з помітною перевагою номінальних гостей, які відкрили рахунок вже в середині першого тайму. На 23-й хвилині Роналду пробив зі штрафного - м'яч зачепив спину Варана і залетів у ворота. Воротар Облак не очікував рикошету і не зумів відбити м`яч.

А після перерви португалець відзначився ще двічі. На 71-й хвилині Сауль збив Роналду і сам постраждалий реалізував 11-метровий. А за 6 хвилин, на 77-й, гості втекли в контратаку і після прострілу Бейла на португальця, Роналду з лінії воротарського майданчика відправив м'яч у сітку - 3:0.

Раніше, в іншому матчі дня "Барселона" несподівано не змогла переграти "Малагу" - 0:0.

Таки чином, "Реал" зміцнив своє лідерство в національній першості, набравши 30 очок. "У "Барселони" 26 балів, "Севільї" - 24, "Вільярреала" - 22, "Атлетико" - 21.