"Боруссія" обіграла "Баварію" в Бундеслізі - "Лейпциг" сенсаційний лідер

У Дортмунді завершився центральний матч туру німецької Бундесліги, в якому "Борусія" приймала "Баварію" з Мюнхена і виграла з рахунком 1:0, повідомляє офіційний сайт змагань.

Доля матчу була вирішена в першому таймі.

Дортмундці набагато активніше розпочали гру і вже на 11-й хвилині П'єр-Емерік Обамеянг відкрив рахунок. Гетце праворуч з-під Хуммельса зробив простріл і Обамеянг у падінні переправив м'яч у ворота.

Надалі матч проходив у обопільно гострій боротьбі і команди мали чимало шансів для того, щоб змінити рахунок на табло. Але, матч так і закінчився мінімальною перемогою господарів поля.

Напередодні, у стартовому матчі туру РБ "Лейпциг" несподівано обіграв "Байєр-04" з Леверкузена (2:3).

Таким чином, після 11 турів в турнірній таблиці Бундесліги сенсаційний одноосібний лідер - РБ "Лейпциг" - на рахунку якого 27 очок. У "Баварії" - 24, "Боруссії" - 21.