"Шахтар" обіграв "Карпати" і зберіг відрив від "Динамо" у 8 очок

У Харкові завершився матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Шахтар" приймав львівські "Карпати" і виграв з рахунком 2:1.

Доля матчу була вирішена в кінцівці другого тайму.

Гірники потужно розпочали матч і вже на 10-й хвилині відкрили рахунок. Бернард зліва на швидкості увірвався до штрафного "Карпат" і зробив простріл - Марлос пропустив м'яч, а набігший Срна завдав точний удар. Втім, вже на 19-й хвилині львів'яни отримали право на пенальті, який реалізував Павло Ксьонз. Після навісу в штрафну П'ятов влетів у Бланко-Ліщука і арбітр вказав на 11-метрову позначку. Воротар гірників отримав попередження.

Вирішальний момент гри стався на 77-й хвилині. Після навісу від Срни з правого флангу Факундо Феррейра перестрибнув Зубейко і з лінії воротарського й точно пробив у дальній верхній кут - 2:1. Цікаво, що цей гол гірники провели в більшості. На 46-й хвилині Ксьонз був вилучений з поля за грубий прийом проти Коваленко і практично весь другий тайм гості провели в чисельній меншості.

Таким чином, "Шахтар" зберіг перевагу над "Динамо" у 8 очок у турнірній таблиці - 41 проти 33. У "Карпат" на рахунком 4 очки і 12-е місце в турнірній таблиці.