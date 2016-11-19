"Олімпік" обіграв "Чорноморець" у матчі УПЛ

У Сумах на стадіоні "Ювілейний" завершився матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому донецький "Олімпік" приймав одеський "Чорноморець" і виграв з рахунком 1:0.

Єдиний гольовий момент у матчі стався на 21-й хвилині, коли після дальнього удару м'яч відскочив і Іван Матяж з літа точно пробив повз воротаря одеситів Боровика.

Надалі донеччани впевнено утримували свою перевагу і здобули цілком логічну перемогу.

Після цієї дуже важливої перемоги "Олімпік" зміцнив свої позиції на 4-му місці в турнірній таблиці ліги. Команда набрала 26 очок і відірвалася від йдучого на 6-му місці "Чорноморця" на 7 балів (19). У "Олександрії", яка йде на 5-му місці, 24 бали.