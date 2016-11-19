"Зоря" несподівано програла "Олександрії" в матчі Прем'єр-ліги

У Запоріжжі завершився матч 15-го туру української футбольної Прем'єр-ліги, в якому луганська "Зоря" зустрічалася з "Олександрією" і програла з рахунком 1:2.

Доля матчу була вирішена в самій кінцівці, в доданий арбітром час.

Команди досить обережно почали матч і в першому таймі практично не створювали гольових моментів. Логічна нічия - 0:0.

А потім був бурхливий 5-хвилинний відрізок в середині другого тайму. На 66-й хвилині гол забив Іван Петряк. В атаці "Зорі" Кулач віддав передачу на Петряка, той обіграв суперника і точно пробив повз Новака. Втім, на 70-й хвилині "Олександрія" зуміла зрівняти рахунок. Станіслав Мікіцей після навісу Чеботаєва головою відправив м'яч у сітку.

Доля матчу була вирішена на першій доданній арбітром хвилині до основного часу матчу. Прийнявши м'яч в штрафній, Станіслав Куліш несподівано сильно і точно пробив у дальній кут.

Також варто відзначити, що арбітр матчу вилучив двох гравців з поля. На 67-й хвилині луганчани залишилися в меншості після видалення Дмитра Гречишкіна, а на 76-й поле залишив футболіст "Олександрії" Владислав Огиря.

Таким чином, "Зоря" залишилася на 3-му місці в турнірній таблиці, не зумівши відірватися від київського "Динамо" навіть на 1 очко - 30 балів проти 30-ти. Вже сьогодні ввечері "Динамо" може вийти на чисте 2-е місце, навіть у разі нічиєї проти "Сталі". У свою чергу, "Олександрія" залишилася на 5-му місці після перемоги в паралельному матчі донецького "Олімпіка" над одеським "Чорноморцем" - 24 очки.