Прем'єр-ліга, 15-й тур, "Динамо" - "Сталь": відео онлайн-трансляція

Сьогодні в Києві проходить матч чемпіонату України з футболу серед команд Прем'єр-ліги, в якому "Динамо" прийматиме "Сталь" з Кам'янського.

Зустрічаються команди, які займають 2-е і 8-е місця в турнірній таблиці.

"Динамо" не стільки намагається збільшити відставання від "Шахтаря" в боротьбі за лідерство в чемпіонаті, скільки бореться з "Зорею" в боротьбі за 2-3 місця. І перемога в цьому матчі вкрай важлива киянам в обох випадках. Та й напередодні найважливішої гри Ліги чемпіонів проти італійського "Наполі" перемога буде вельми доречною з психологічної точки зору.

У свою чергу, "Сталь" знаходиться в дуже комфортному становищі з точки зору відриву від "зони вильоту" - +9 очок. Але в боротьбі за потрапляння в першу 6-ку команд вона відстає на 5 очок і ще має шанс поборотися за потрапляння в число Топ-команд українського футболу. І очки в цьому матчі для гостьової команди будуть вельми до речі.

Матч "Динамо" - "Сталь" розпочнеться на НСК "Олімпійський" о 17.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".