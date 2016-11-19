Прем`єр-ліга, 15-й тур, "Зоря" - "Олександрія": відео онлайн-транлсяція

Сьогодні в Запоріжжі проходить стартовий матч 15-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги, в якому луганська "Зоря" в ролі номінальних господарів приймає "Олександрію".

Зустрічаються команди, які в турнірній таблиці посідають 3-є і 5-є місця.

Це вельми парадоксальна гра за статистикою, адже виступають команди з групи лідерів. Проте, господарі поля не виграють уже два поєдинки поспіль, а гості й того більше — чотири.

Показова також статистика протистоянь луганців та олександрійців: за вісім останніх ігор на офіційному рівні гості двічі вигравали, двічі все завершувалося нічиїми й чотири рази — перемогами господарів поля.

13 серпня, в зустрічі першого кола, підопічні Вернидуба дещо несподівано виграли в гостях — 1:0.

Хто переможе зараз, й наскільки несподіваним буде підсумковий результат?..

Матч "Зоря" - "Олександрія" розпочнется на стадіоні "Славутич-Арена" в Запоріжжі о 14.00.

ТБ-трансляцію гри проведе телеканал "2+2".