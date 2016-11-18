Російські фани "Манчестер Юнайтед" не зможуть підтримати команду в матчі Ліги Європи з луганською "Зорею"

Сьогодні всі російські вболівальники клубу, які планували поїздку в Одесу 8 грудня і купили квитки на матч, отримали смс-повідомлення, що їхні квитки анульовані.

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«Через поточну політичну ситуацію та через можливі проблеми, пов'язані з вашою безпекою, влада приймаючої країни рекомендувала нам не видавати вам квитки на гру, - йдеться у повідомленнях. – Тому ми анулюємо ваші квитки і повністю компенсуємо вам витрачені кошти, які надійдуть на ваш рахунок протягом п'яти днів».

Це вже не перший випадок, коли клуб анулює квитки на виїзні матчі, раніше на стадіон не потрапили деякі вболівальники, які придбали квитки на матчі з московським ЦСКА і голландським ПСВ.

Як повідомляв УНІАН, матч "Зоря" - "Манчестер Юнайтед" відбудеться у четвер, 24 листопада в Одесі на стадіоні "Чорноморець".