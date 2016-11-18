Агент Мілевського: "Динамо" повинно гравцю 1,2 млн доларів

Агент відомого українського форварда Артема Мілевського Олександр Панков підтвердив, що його клієнт подав скаргу в ФФУ на Динамо, повідомляє SportArena.

Агент українця підтвердив інформацію про невиплату частини зарплати, проте заявив, що йдеться про трохи меншу суму.

«Виходить сума боргу 1,2 мільйона доларів. Це підйомні і три зарплати. Справа тягнеться вже трохи більше року», — розповів Панков в ефірі телеканалу Футбол 1.

«Було два засідання і незабаром відбудеться третє, де вже повинні вислухати Артема. Можливо, на найближчому засіданні буде хтось присутній з Динамо. На попередніх був присутній тільки юрист клубу».

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Вперше тема невиплати зарплати була піднята самим футболістом ще в 2013 році без озвучування конкретної суми. У свою чергу, президент Динамо Ігор Суркіс тоді ж підтвердив, що не виплачував гравцеві зарплату за останні місяці перебування у клубі, так як той не відвідував тренування, і висловив готовність відстоювати свою позицію в суді.

«Якщо Мілевський збирається отримати якусь компенсацію від "Динамо", у нього є право звернутися у відповідні інстанції. А я звернуся із зустрічним позовом, і побачимо, хто з нас винен — я йому чи він мені», — говорив Суркіс.

Артем Мілевський зіграв за " Динамо 229 матчів і забив 80 голів. Також виступав за Газіантепспор, Хайдук Спліт, Конкордію. З вересня грає за Тосно в ФНЛ (другий за рівнем російський дивізіон), але поки на його рахунку лише 125 хвилин і 1 результативний пас.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо про те, що ФФУ розглядає позов 31-річного футболіста до киян через невиплату частини зарплати в розмірі 1,4 мільйона доларів США.