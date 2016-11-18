Турецький "Бешикташ" зацікавлений у придбанні гравця "Шахтаря" Ракицького
Раніше турки пропонували за Ярослава 8 млн. євро, в той час як "Шахтар" був готовий продати гравця не менш, ніж за 15 млн.
Стамбульський "Бешикташ" знову буде намагатися домовитися з донецьким "Шахтарем" про перехід в стан турецької команди Ярослава Ракицького, повідомляє Sabah.
У літнє міжсезоння турки зробили першу спробу придбати українського футболіста, але тоді не зійшлися в ціні з керівництвом "Шахтаря". Представники "Бешикташа" пропонували за гравця 8 млн євро, в той час як гірники планують виручити за цю операцію не менше 15 млн.
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Нинішній контракт Ярослава Ракицького з ФК "Шахтар" закінчується в травні 2018 року, після закінчення сезону 2017/18.
Ярослав Ракицький є вихованцем ДЮСШ Першотравенська (Дніпропетровська область). Всю професійну кар'єру - з 2009-го року - провів в "Шахтарі" (Донецьк) зігравши за цей час 164 матчі, в яких забив 8 голів.