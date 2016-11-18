"Волинь" проведе матч проти "Динамо" без глядачів

Матч 16-го туру чемпіонату України з футболу серед команд Прем`єр-ліги "Волинь" - "Динамо" пройде без глядачів, повідомляє офіційний сайт луцького клубу.

Відповідно до рішення КДК ФФУ клуб оштрафовано за поведінку вболівальників під час гри проти "Дніпра", а також покарано двома домашніми матчами без глядачів.

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"Волинь" вже провела гру 14-го туру зі "Сталлю" при пустих трибунах й звернулася до КДК з проханням дозволити провести матч з "Динамо" при заповнених трибунах. Проте, команді було відмовлено.

Матч 16-го туру УПЛ відбудеться 26 листопада й почнется о 19.30.