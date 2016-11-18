Екс-гравець київського "Динамо" Єременко дискваліфікований на 2 роки за кокаїн

Екс-гравець київського "Динамо" Роман Єременко, який виступає за московський ЦСКА і збірну Фінляндії, дискваліфікований на 2 роки за вживання кокаїну, повідомляє УЄФА.

Позитивний результат показала проба допінг-тесту після матчу групового етапу Ліги чемпіонів УЄФА між "Байєр 04" (Леверкузен, Німеччина) і ЦСКА, зіграного 14 вересня в Німеччині. Аналіз зразка A показав наявність кокаїну і його метаболітів, стимулятор, що класифікується в категорії заборонених речовин Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA).

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Гравець був визнаний винним у порушенні Правил УЄФА по боротьбі з допінгом, в останній редакції 2016 р. В результаті,дискваліфікація гравця накладена починаючи з 6 жовтня 2016 року.

Це рішення може бути оскаржене протягом трьох днів з моменту отримання письмового вердикту УЄФА.

Єременко народився в Москві, але є вихованцем фінського "Яро", де і починав кар'єру. Грав за "Динамо" в 2008-2011 роках, провівши в цілому 77 матчів і забивши 5 голів. Гравець опинився в українському клубі після декількох років виступів в італійській Серії А "Удінезе" і "Сієні". З "Динамо" він перейшов у російський "Рубін" (Казань), а згодом - у московський ЦСКА.

Виступає за національну збірну Фінляндії. Раніше грав за молодіжні команди Суомі всіх віків.