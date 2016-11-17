Клуби "ДНР" мають намір увійти до складу російських футбольних ліг після ЧС-2018 в Росії

Представники футболу в так званій "ДНР" мають намір протягом найближчих двох-трьох років запустити процес входження футбольних команд Донбасу до складу російських ліг, повідомляють "Известия".

Але статися це може тільки після проведення в країні чемпіонату світу в 2018 році.

Президент "Футбольного союзу ДНР" Ігор Петров зазначив: "Футбол у всьому світі знаходиться під управлінням двох організацій — ФІФА і УЄФА. Це структури, яким підпорядковуються всі футбольні союзи і федерації, і вони повинні існувати за їх законами. Так як ДНР поки є невизнаною республікою, ми не маємо права брати участь в турнірах під егідою ФІФА та УЄФА. Тому що від санкцій можуть постраждати країни, запросили нашу збірну або наші клуби. Росія зараз перебуває під пильною увагою міжнародних футбольних організацій, і будь-який контакт з ними нашого боку може піддати санкцій Російський Футбольний Союз (РФС). На кону стоїть чемпіонат світу-2018, і тому контакти поки обмежені".

Раніше повідомлялося, що команда «Оплот Донбасу» з "ДНР" була запрошена взяти участь у традиційному футбольному турнірі «Відкритий кубок Федерації футболу Ростовської області», що проводиться на території Росії.