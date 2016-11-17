На стадіоні ЧС-2018 "Зеніт" у Росії виявили аміак і формальдегід

Федеральна бюджетна установа охорони здоров'я «Центр гігієни і епідеміології» виявив в приміщеннях стадіону, що будується до Чемпіонату світу-2018 з футболу, перевищення норм концентрації аміаку та формальдегіду, повідомляє «Фонтанка».

Росспоживнагляд і ЗАТ «Зеніт-Арена» направили в Смольний листи з вимогою усунути порушення.

В кінці жовтня ФБУЗ «Центр гігієни і епідеміології» за замовленням «Зеніт-Арени» досліджувало повітря у 5 приміщеннях стадіону. Це VIP-ложа на 12 персон у секторі А, роздягальня футболістів, ресторан, кабіна коментатора і хол у секторі Е. Виявилося, що концентрація в повітрі аміаку перевищує допустимий рівень в 1,67 — 2,25 рази.

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Крім того, в липні-серпні Центр гігієни і епідеміології виявив перевищення допустимого рівня виділення формальдегіду оздоблювальними матеріалами арени. Установа провела токсикологічні та санітарно-хімічні дослідження зразків фарби та структурної штукатурки.

У жовтні Росспоживнагляд наказав комітету будівництва негайно припинити використання токсичної обробки і замінити вже наявну. А «Зеніт-Арена» в листопаді попросила позбутися від перевищення вмісту аміаку. Порушення норм Санпін може перешкодити введенню арени.

Як повідомляв УНІАН, раніше комісія ФІФА з'ясувала, що вібрації на викатному полі "Зеніт-Арени" перевищують допустимий рівень, і в такому вигляді воно непридатне для офіційних матчів. Відповідно, проводити матчі ЧС-2018 або Кубка конфедерацій 2017 року на цьому полі неможливо. Влада РФ витратили 10 мільярдів рублів (близько 160 мільйонів доларів) на будівництво футбольного поля, яке можна закочувати і викочувати.

ЧС-2018 повинен пройти в Росії. Незважаючи на заклики деяких політиків, спортсменів та громадських діячів забрати право проведення турніру у Російської Федерації, Міжнародна федерація футбольних асоціацій досі не зважилася на скасування турніру в РФ і перенесення його в іншу країну.