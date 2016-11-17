Харківський "Металіст 1925" готується до переходу в професіонали
14:28, 17 листопада 2016Футбол
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Команда може продовжити виступи у Другій лізі чемпіонату України з футболу.
"Металіст 1925" хоче грати у Другій лізі / ФК "Металіст 1925"
Харківський "Металіст 1925" подав заявку до Федерації футболу України (ФФУ) для одержання атестату на сезон 2017/18, повідомляє офіційний сайт клубу.
Якщо "Металіст 1925" пройде атестацію, то зможе перед новим чемпіонатом заявитися в Другу лігу України. На даний момент команда займає друге місце в групі №2 аматорського чемпіонату України.
Нагадаємо, "Металіст 1925" був заснований влітку нинішнього року після того, як припинив існування ФК "Металіст", який виступав у Прем'єр-лізі.
Раніше повідомлялося, що одним з власників "Металіста 1925" може бути екс-президент "Металіста" Олександр Ярославський, але в керівництві клубу цю інформацію спростували.
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