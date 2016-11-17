Циганков і Яремчук визнані кращими молодими футболістами України у жовтні

Вдруге поспіль переможцем місячного голосування премії Золотий Талант в категорії U-19 стає півзахисник Динамо Віктор Циганков, якому 15 листопада виповнилося 19 років, повідомляє офіційний сайт премії.

У жовтневому опитуванні він набрав менше балів (319), ніж у вересневому (337), але все одно в три рази випередив найближчого конкурента — Артема Дудика (105).

У жовтні уродженець Ізраїлю і вихованець вінницького футболу провів за основу Динамо п'ять матчів, в яких забив два голи — у 10-му турі УПЛ у ворота Зірки, а в 1/8 фіналу Кубка України у ворота Зорі. Всього за першу команду столичного клубу Циганков в нинішньому сезоні забив вже чотири м'ячі — на це у нього пішло 12 матчів. Для дебютанта елітного дивізіону, який сьогодні святкує 19-річчя, дуже непоганий показник.

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У свою чергу, форварду Олександрії Роману Яремчуку вдалося перервати гегемонію Віктора Коваленко і стати кращим молодим футболістом України місяця в категорії U-21. Вихованець львівського футболу та академії Динамо в жовтні забив п'ять голів у чотирьох матчах, в тому числі за два — Дніпра і Ворскли (в цьому поєдинку він оновив рекорд скорострільності чемпіонату України, забивши вже на 8-й секунді!) в УПЛ, ще один — Шахтаря в Кубку України.

Правда, цього виявилося недостатньо, щоб отримати запрошення в національну збірну України (у той же час Артем Бесєдін був викликаний, хоча забив у жовтні лише один гол у двох матчах за "Динамо", плюс ще один — на початку листопада), але збірна нікуди не втече, якщо Яремчук буде продовжувати в такому ж дусі. Швидше за все, взимку повернеться в Київ і на зборах отримає можливість знову поборотися за місце в складі "Динамо".

Звання кращого молодого футболіста України жовтня має додати настрою форварду, який своє 21-річчя відзначить в кінці листопада. Його головним конкурентом в опитуванні був захисник Едуард Соболь з Зорі, який вже грає в національній команді. Але, як і у вересні, Соболь зайняв друге місце, що не повинно нікого дивувати — гравцям оборони набагато складніше завоювати якийсь індивідуальний приз у конкуренції з гравцями атаки.

А Коваленко виявився лише третім. У жовтні він отримав травму і в цілому відіграв недостатньо яскраво. Правда, забив ефектний гол у Лізі Європи у ворота Гента, які необачно залишив голкіпер, — ударом метрів з 40. Замкнули топ-п'ятірку форварди молодіжної збірної Андрій Борячук ("Шахтар") і Артем Бесєдін (Динамо), який в листопаді вже встиг дебютувати і в національній команді.

Золотий талант - загальнонаціональна премія для молодих українських футболістів. Переможці визначаються за підсумками календарного року в двох вікових категоріях – Under 21 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 21 року) і Under 19 (гравці, яким станом на кінець року виповнилося не більше 19 років). Річний рейтинг формується на основі щомісячних опитувань тренерів, директорів спортивних шкіл, експертів, журналістів, уболівальників. В кінці року проводиться підсумкове голосування, до якого учасники приходять з бонусними балами (за успіхи в щомісячних опитуваннях).

У березні 2013 року був проведений перший щомісячний опитування.