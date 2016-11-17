Вихованець "Динамо" Лісовий пояснив, чому прийняв громадянство РФ

Вихованець київського "Динамо" Данило Лісовий розповів про своє рішення змінити українське на російське громадянство. Слова футболіста наводить Rsport.ru.

"У мене батьки росіяни, а в Україні я отримував паспорт, тому що повинен був грати за юнацьку збірну. А зараз бачу перспективу в Росії, тому не хочу вважатися легіонером. Виключно в цих цілях я прийняв російське громадянство.

Після мого рішення пишуть багато негативних коментарів в соціальних мережах. Так, це неприємно, адже я люблю, і Україну, і Росію. Хотілося б менше всього цього", - сказав Лісовий.

За словами футболіста, раніше він підписав дворічний контракт з санкт-петербурзьким "Зенітом", але поки що може грати лише за молодіжну команду.

"Зараз метою є перехід в більш сильний чемпіонат, а в збірній Росії теж хочеться зіграти. Але поки мета – закріпитися в "Зеніті". Так, це непросто, але ми не шукаємо легких шляхів. Були й інші пропозиції, проте я прийняв таке рішення", - заявив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше Данило Лісовий провів 26 матчів за збірні України U-16 і U-17.