Вихованець "Динамо" Лісовий пояснив, чому прийняв громадянство РФ
Футболіст "Зеніту" вже виявив бажання грати за російську збірну.
Вихованець київського "Динамо" Данило Лісовий розповів про своє рішення змінити українське на російське громадянство. Слова футболіста наводить Rsport.ru.
"У мене батьки росіяни, а в Україні я отримував паспорт, тому що повинен був грати за юнацьку збірну. А зараз бачу перспективу в Росії, тому не хочу вважатися легіонером. Виключно в цих цілях я прийняв російське громадянство.
Після мого рішення пишуть багато негативних коментарів в соціальних мережах. Так, це неприємно, адже я люблю, і Україну, і Росію. Хотілося б менше всього цього", - сказав Лісовий.
За словами футболіста, раніше він підписав дворічний контракт з санкт-петербурзьким "Зенітом", але поки що може грати лише за молодіжну команду.
"Зараз метою є перехід в більш сильний чемпіонат, а в збірній Росії теж хочеться зіграти. Але поки мета – закріпитися в "Зеніті". Так, це непросто, але ми не шукаємо легких шляхів. Були й інші пропозиції, проте я прийняв таке рішення", - заявив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше Данило Лісовий провів 26 матчів за збірні України U-16 і U-17.