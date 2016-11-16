Юний вихованець "Динамо" прийняв російське громадянство

Гравець молодіжної команди київського "Динамо" Данило Лісовий прийняв російське громадянство, повідомляє ТСН Проспорт.

За інформацією Федерації футболу України, 18-річний футболіст змінив громадянство у жовтні.

Тепер Лісовий зможе виступати за збірні команди Росії. Раніше форвард провів 26 матчів за збірні України U-16 і U-17.

Нагадаємо, у листопаді повідомлялося, що в послугах 18-річного півзахисника "Динамо" зацікавлений санкт-петербурзький "Зеніт".

Як повідомляв УНІАН, наприкінці літа президент Росії Володимир Путін надав громадянство РФ двум українським спортсменкам - чотириpазовій чемпіонці світу з шашок Дарині Ткаченко та гімнастці Елеонорі Романовій.