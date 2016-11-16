Павелко вірить, що Харків отримає право проводити міжнародні матчі вже навесні

Президент Федерації футболу України (ФФУ) Андрій Павелко задоволений організацією і проведенням товариського матчу між Україною і Сербією в Харкові. Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

"Місто скучило за подіями такого масштабу, що помітно відчувався на трибунах. Виконана спільно з головою Харківської ОДА Юлією Світличної організаційна робота не пройшла даремно, що дозволяє з оптимізмом дивитися на повернення Харкову статусу міста для проведення офіційних міжнародних матчів усіх рівнів вже найближчої весни", - написав президент ФФУ.

Нагадаємо, Харків поки що не має право проводити офіційні міжнародні матчі через близькість до зони АТО. Раніше ФФУ отримала дозвіл на проведення міжнародних матчів в Одесі.

Товариський матч Україна - Сербія відбувся вчора, 15 листопада, на стадіоні "Металіст" і завершився перемогою команди Андрія Шевченка з рахунком 2:0.