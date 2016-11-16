Капітан "Шахтаря" Срна сьогодні проведе переговори з "Барселоною"

Капітан донецького "Шахтаря" Даріо Срна проведе переговори з "Барселоною" про можливий перехід в цей клуб під час зимового трансферного періоду. Про це повідомив на своїй сторінці в Twitter журналіст Данкан Каслс.

"Даріо Срна сьогодні має зустрітися з "Барселоною" для переговорів про січневий трансфер", - написав журналіст, який працює для низки провідних ЗМІ з Великобританії, США та інших країн.

Нагадаємо, вчора про можливий перехід Срни в "Барселону" найближчої зими повідомило іспанське видання Mundo Deportivo. Каталонський клуб шукає заміну свого правого захисника Алейшу Відалю і бачить її у 32-річному капітану "Шахтаря".

Нагадаємо, вперше інформація про інтерес "Барселони" до Срни з'явилася у вересні нинішнього року, коли трансфер гравця був неможливий за правилами УЄФА.

Разом з тим, президент "Шахтаря" Рінат Ахметов тоді ж висловив готовність відпустити Срну в "Барселону", якщо іспанський клуб і хорватський футболіст домовляться між собою про перехід.